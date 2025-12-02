Pensavo di morire Fabio Fognini senza filtri | il racconto choc dopo le polemiche a Ballando

Nelle ultime settimane Fabio Fognini ha fatto parlare di sé a Ballando con le Stelle. È nata una polemica sull’infortunio di Francesca Fialdini e, come sempre, l’ex tennista azzurro, non si è sottratto alle critiche, mettendoci la faccia. D’altra parte, chi lo ha seguito in campo, lo conosce bene: il 38enne sanremese è stato sempre un tipo ‘fumantino’, con un carattere esuberante, tutto l’opposto del campione altoatesino Jannik Sinner. Adesso spuntano fuori delle rivelazioni inedite. Fabio Fognini è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve e ha parlato del motivo per cui si è ritirato. Ebbene, i retroscena svelati dall’atleta sono davvero roba forte e Fabio, come al solito, non ha avuto mezze misure. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

“Pensavo di morire”: i racconti della paura nel corteo per le donne Vai su X

«Per un po’ di tempo ho raccolto erbe e fatto delle zuppe. Poi, un giorno, devo aver sbagliato qualcosa e mi sono avvelenata così gravemente che pensavo di morire». Così racconta Gigliola Cinquetti, ricordando uno degli episodi più forti della sua vita. Ancor - facebook.com Vai su Facebook

Fabio Fognini, perché si è ritirato dal tennis: “Era giusto”/ “Pensavo di morire per gli attacchi di panico” - Golden Boy, a trionfare è Désiré Doué/ Pio Esposito è il miglior giovane italiano (2 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net scrive

Che malattia ha avuto Fabio Fognini: la decisione di ritirarsi dal tennis - Scopri perché Fabio Fognini ha deciso di ritirarsi dal tennis: gli infortuni, gli attacchi di panico, l’addio a Wimbledon e la nuova vita ... Come scrive tag24.it

Fabio Fognini si ritira dal tennis 38 anni: «Questo è il miglior modo per dire addio». L'annuncio. Carriera, vita privata, moglie, figli - In attesa dei quarti di finale di Wimbledon di oggi in cui scenderanno in campo gli azzurri Flavio Cobolli e Jannik Sinner, è arrivata una notizia che lascia un senso di malinconia a tutti gli ... ilmessaggero.it scrive

Wimbledon, Fabio Fognini annuncia il ritiro dal tennis: “E’ miglior modo per dire addio” - In una conferenza stampa convocata a Wimbledon il tennista ligure, che ha 38 anni, ha reso nota la sua decisione di lasciare il tennis giocato. Riporta tg24.sky.it

Fabio Fognini: «L'addio al tennis? Il mio corpo non ne poteva più. Ora farò il papà, voglio godermi la famiglia. Ballando con le stelle? Vedremo» - Lo ha detto sentendo dentro anche tutta l'emozione di Wimbledon, di una quasi impresa, gli applausi continui. Riporta ilmessaggero.it

Fabio Fognini si ritira: la sua carriera - Sono entrato in punta di piedi ed esco a testa alta con una sconfitta/vittoria sul Centrale di Wimbledon che per il ... sport.sky.it scrive