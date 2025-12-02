Pensavo di fare i regali di Natale ma devo comprare tre bare Mamma perde i figli 10 9 e 7 anni in un incendio

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jourdan Feasby piange i suoi tre bambini morti in un incendio nel Giorno del Ringraziamento a Kenosha, nel Wisconsin: "Pensavo al Natale, ora ci sono solo bare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

