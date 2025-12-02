Pedonalizzazioni Fiab critica i municipi | Servono vere riqualificazioni non eventi una tantum

Genovatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sezione genovese della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) conclude un’analisi comparativa delle proposte dei nove municipi nell’ambito dell’iniziativa comunale che prevedeva una domenica al mese senza traffico. L’associazione ricorda che il progetto, annunciato a fine settembre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Pedonalizzazioni, Fiab critica i Municipi: “Servono vere riqualificazioni, non eventi una tantum” - L’associazione pubblica un’analisi su tutte le proposte dei nove municipi: una sola area ad alta priorità, molte ancora da testare. Riporta genovatoday.it

Genova, nuove pedonalizzazioni una domenica al mese in ogni municipio - La giunta comunale ha chiesto ai nove municipi della città di rendere percorribile solo dai pedoni una strada una domenica al mese, in contemporanea. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pedonalizzazioni Fiab Critica Municipi