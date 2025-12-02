Pediatria di libera scelta siglata l' intesa sull' accordo integrativo regionale

È stata sottoscritta al Grattacielo Piemonte l'intesa sull'accordo integrativo regionale della pediatria di libera scelta, che recepisce i contenuti dell'accordo collettivo nazionale del 25 luglio 2024 e rafforza in modo concreto il modello dell'assistenza territoriale pediatrica in Piemonte. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

La Regione Piemonte ha firmato l'Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta, un passo significativo nella riorganizzazione della sanità territoriale, che coinvolge oltre 370 mila bambini e mira a migliorare l'assistenza pediatrica sul territorio.

Pediatria in Piemonte, siglato l’accordo per un’assistenza più vicina alle famiglie - TORINO – È stato sottoscritto in Grattacielo Piemonte l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) della Pediatria di Libera Scelta. Da quotidianopiemontese.it

Pediatria in Piemonte, svolta storica per le famiglie: firmato l’accordo che ridisegna l’assistenza ai più piccoli - Nel Grattacielo Piemonte, la Regione ha ufficializzato la firma dell’ Accordo Integrativo Regionale (AIR) della Pediatria di Libera ... Lo riporta giornalelavoce.it

Accordo Integrativo Regionale: rafforzata la pediatria territoriale in Piemonte - È stata firmata al Grattacielo Piemonte l’intesa sull’Accordo Integrativo Regionale (AIR) della Pediatria di Libera Scelta, che recepisce i contenuti dell’Accordo Collettivo Nazionale del 25 luglio 20 ... Scrive gazzettadasti.it

Pediatri fantasma e trionfi immaginari: la Regione Piemonte festeggia mentre i bambini restano senza medico - Cirio e Riboldi parlano di “salute universale”, ma in Piemonte mancano oltre cento pediatri e quelli rimasti seguono più di mille bambini ciascuno. Secondo giornalelavoce.it

Pediatria, si rafforza l´assistenza - La Giunta regionale ha approvato l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la Pediatria di libera scelta, completando il percorso avviato con la firma del 18 novembre 2025 da parte delle organizzazion ... Come scrive alguer.it

Sardegna: rinnovato l’accordo integrativo per la pediatria di libera scelta - Venezia Giulia, a condurre al traguardo un’intesa che non vedeva la luce da 16 anni ... ilsole24ore.com scrive