Pedaso ha inaugurato la nuova sede del ’Centro Antiviolenza’

Una cerimonia molto partecipata ha accompagnato il taglio del nastro della nuova sede del Centro Antiviolenza situato in via De Gasperi a Pedaso, promossa dall’amministrazione con la Commissione Pari Opportunità. La cerimonia ha visto la presenza di numerose autorità accolte dal sindaco Berdini, il vice Galasso e dall’assessore D’Angelo, coinvolta in prima persona nella fondazione della sede. Tra i presenti: la vice Prefetto Vicario Alessandra de Notaristefano di Vastogirardi, la presidente della Cpo Marche Maria Lina Vitturini, il comandante dei carabinieri Martino, la dirigente scolastica Bregliozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

