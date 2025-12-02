Pazzesco in Valsugana | ubriaco in mezzo alla strada brandisce una bottiglia contro le auto
Una scena folle: non si possono definire diversamente le immagini postate sulla pagina Instagram Welcome to Trento in cui si vede un uomo, evidentemente alterato (probabilmente dall’alcol), che brandisce una bottiglia di vetro nel bel mezzo della strada in quel di Pergine. Il tutto, piazzandosi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
