Pavarotti ingabbiato nel ghiaccio scatena la stampa europea

Quando Londra e Berlino iniziano a ridere (e non con te, ma di te) capisci che qualcosa è andato storto. La statua di Pavarotti incastrata nella pista di ghiaccio di Pesaro è diventata un caso internazionale, rimbalzato sui giornali stranieri come una cartolina surreale dall’Italia. La foto del Maestro ingabbiato nell’ovale di plexiglass di piazzale Lazzarini ha conquistato Die Welt, Der Spiegel, The Telegraph, The Guardian e The Times. Una risonanza globale che, forse, nessuno aveva messo in conto. The Guardian riporta integralmente lo sdegno di Nicoletta Mantovani raccolto dal Carlino: "Mantovani told the local newspaper Il Resto del Carlino that she was ‘disappointed, angry and upset’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pavarotti ingabbiato nel ghiaccio scatena la stampa europea

