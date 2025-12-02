Pavarotti ingabbiato nel ghiaccio figuraccia internazionale | giornali europei citano la statua del tenore in buca
Pesaro, 2 dicembre 2025 – Qu ando anche il quotidiano inglese “ The Telegraph ” titola che Pesaro ha trasformato la statua di Luciano Pavarotti in una ‘ mockery ’ (una presa in giro), capisci che la pista di ghiaccio non è solo ghiaccio: è una figuraccia internazionale in versione natalizia. La vicenda del Maestro imprigionato nell’ovale di plexiglass della pista di ghiaccio in piazzale Lazzarini sta ormai dilagando oltre confine. Prima Die Welt e The Spiegel in Germania, poi gli inglesissimi The Telegraph e The Guardian. Insomma: Pesaro forse non si aspettava una tournée internazionale, ma eccola servita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
'Pavarotti ingabbiato', Biancani: "Errore non voluto, ma nessuna mancanza di rispetto verso il Maestro" - facebook.com Vai su Facebook
A Pesaro scoppia il caso della statua di Luciano Pavarotti inglobata nella pista di ghiaccio natalizia di piazzale Lazzarini #LucianoPavarotti #Pesaro #PiazzaleLazzarini #nicolettamantovani Vai su X
Pavarotti, la statua sulla pista di ghiaccio e la rabbia di Nicoletta Mantovani contro il Comune di Pesaro: «Luciano ridicolizzato» - Ad accendere la polemica a distanza tra la vedova del Maestro e l’amministrazione è stata la collocazione del monumento dedicato al tenore nel 2024, «ingabbiato» nello spazio dedicato al divertimento ... msn.com scrive
Pavarotti nella pista di ghiaccio fa arrabbiare Nicoletta Mantovani: “Ridicolizzato” - A Pesaro la statua in bronzo di Pavarotti finisce in mezzo alla pista di ghiaccio e ai pattinatori. Come scrive dire.it
Pavarotti tra i pattinatori, la statua intrappolata nella pista di ghiaccio. L’ira di Nicoletta Mantovani: “Ridicolizzata la memoria di Luciano” - Pesaro, il monumento dedicato al tenore inglobato (e ingabbiato) nello spazio divertimento per Natale. msn.com scrive
Pavarotti nel ghiaccio, il sindaco chiede scusa. “Ma la statua resta lì” - “L’ho scoperto solo dai giornali, nessuno mi aveva avvisato. Si legge su msn.com
«Pavarotti sul ghiaccio scivolone del Comune». Polemiche e sfottò sulla statua intrappolata nella pista, Frenquellucci: «È sicura» - PESARO Il Maestro Pavarotti "ingabbiato" nella pista di ghiaccio di piazzale Lazzarini. Segnala msn.com