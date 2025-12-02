Pesaro, 2 dicembre 2025 – Qu ando anche il quotidiano inglese “ The Telegraph ” titola che Pesaro ha trasformato la statua di Luciano Pavarotti in una ‘ mockery ’ (una presa in giro), capisci che la pista di ghiaccio non è solo ghiaccio: è una figuraccia internazionale in versione natalizia. La vicenda del Maestro imprigionato nell’ovale di plexiglass della pista di ghiaccio in piazzale Lazzarini sta ormai dilagando oltre confine. Prima Die Welt e The Spiegel in Germania, poi gli inglesissimi The Telegraph e The Guardian. Insomma: Pesaro forse non si aspettava una tournée internazionale, ma eccola servita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pavarotti ingabbiato nel ghiaccio, figuraccia internazionale: giornali europei citano la statua del tenore in buca