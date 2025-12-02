Pavarotti ‘ghiacciato’ il pasticcio di Pesaro fa il giro del mondo | dall’Europa all’America passando per l’Africa
Pesaro, 2 dicembre 2025 – Ma davvero? Nel giro di 48 ore la statua di Luciano Pavarotti, tombata fino alle ginocchia nell’ovale di plexiglass della pista natalizia di ghiaccio a Pesaro, è diventata una figuraccia planetaria. La vicenda è finita sulle testate di mezzo mondo come esempio di come non si celebra un’icona della cultura italiana. Il giro nel mondo in meno di 48 ore. Dal Brasile al Portogallo, dall’Argentina alla Bolivia, passando per il Regno Unito, l’Uganda e la Germania: tutti stanno raccontando lo stesso incredulo copione. O Globo, quotidiano brasiliano, titola indignato: "Estátua de Pavarotti fica ‘presa ao gelo’ em pista natalina na Itália e causa indignação em viúva do tenor: ‘Absurdo’ ("Statua di Pavarotti resta ‘intrappolata nel ghiaccio’ in una pista natalizia in Italia e provoca l’indignazione della vedova del tenore: ‘Assurdo’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il ghiaccio libera lo spirito di Pavarotti dal bronzo senza stile del suo monumento. In Italia gli artisti sembrano appiattiti sull'aspetto casareccio della popolarità televisiva, dimenticando le vere qualità. Di Francesco Bonami
