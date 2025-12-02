Paura in via Gandhi | brucia auto parcheggiata in strada fiamme lambiscono palazzina

Paura a Foggia, dove un'autovettura è andata a fuoco nella corte interna di una palazzina di via Gandhi, in zona Macchia Gialla. Il fatto è successo nella serata di ieri, lunedì 1° dicembre: in breve tempo, le fiamme hanno avvolto il mezzo - una Lancia - distruggendolo, e hanno lambito la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Scopri altri approfondimenti

“Where there is love, there is life”. Mahatma Gandhi #love #love peace #loveismyreligion? Acrilico spray su carta cotone, legno, 25x25. - facebook.com Vai su Facebook

Fienile prende fuoco in via Montello: bruciate 20 tonnellate di fieno. Paura tra i residenti - Il principio di rogo è divampato all'improvviso, intorno alle 17, a Vallà di Riese Pio X: una lunga colonna ... ilgazzettino.it scrive

Notte di paura ai palazzi Arlecchino, esplosioni e molotov, brucia un androne - È stata un’altra notte di paura ai palazzi Arlecchino di Latina, in particolare alle case popolari di via Guido Rossa, dove si è verificato l’ennesimo attentato incendiario che poteva mettere a ... Lo riporta rainews.it