Paul Mescal dice che potrebbe aver chiuso con i ruoli da ragazzo triste

«Riconosco che quei personaggi dialogano tra loro, e che c'è, ovviamente, una sorta di compulsione artistica che mi spinge a muovermi in quel territorio», dice l'attore dall'anima inquieta a proposito dei ruoli malinconici che lo hanno reso famoso. «E non so se ho davvero finito con tutto questo, ma. potrei mai?».

