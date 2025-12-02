Patto tra Orofini e Confartigianato per il Puro cioccolato festival
Il viaggio del tanto atteso “ Puro Cioccolato Festival 2025 ” continua con una settima imperdibile tappa: da venerdì 5 a domenica 8 dicembre, Piazza Anfiteatro si trasformerà in un teatro a cielo aperto del piacere e della dolcezza, con orario continuato dalle 10 alle 21. Un evento che celebra la magia del cioccolato. Per tre giorni, centro storico diventerà un paradiso dei sensi: oltre 15 stand accoglieranno maestri cioccolatieri, artigiani pasticceri e produttori d’eccellenza provenienti da tutta Italia e dal mondo. Un viaggio multisensoriale tra profumi avvolgenti, sapori inebrianti e creazioni d’autore che fondono tradizione e innovazione, regalando al pubblico un’esperienza irripetibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
