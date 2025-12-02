Pattinaggio artistico | Conti-Macii si preparano alla terza Finale Grand Prix Grande equilibrio tra le coppie

Esame di importanza oltremodo rilevante per Sara Conti e Niccolò Macii. La coppia azzurra è pronta a disputare per la terza edizione consecutiva le Finali del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, quest’anno in programma in Giappone, nello specifico sul ghiaccio di Nagoya. Il binomio tricolore ha acquisito il biglietto per l’oriente da seconda della classe, merito del piazzamento d’onore conquistato alla Cup Of China e alla convincente vittoria ottenuta nel contesto dell’ NHK Trophy. In entrambi i casi, gli allievi di Barbara Luoni si sono concessi il lusso di battere i Campioni Olimpici in carica Wenjing Sui-Cong Han, tornati appositamente in questa stagione olimpica per strappare un altro metallo a cinque cerchi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: Conti-Macii si preparano alla terza Finale Grand Prix. Grande equilibrio tra le coppie

Scopri altri approfondimenti

Inaugurata la pista di pattinaggio in piazza Verdi! Un momento che ha visto anche la presenza di Melissa Marrone, atleta che ha partecipato alla Coppa del Mondo e alla Coppa Italia di pattinaggio artistico. Un luogo dove divertirsi nel nostro bellissimo centro - facebook.com Vai su Facebook

Sara Conti e Niccolò Macii: «Siamo stati più forti della fine della nostra love story» - Insieme dal 2019 ai vertici del pattinaggio, i due atleti raccontano come sono riusciti a tenere insieme il loro sodalizio sportivo quando si sono lasciati. Lo riporta corriere.it

Sara Conti Niccolò Macii: «I pattini sono la nostra vita, sul ghiaccio ci siamo ritrovati» - Fanno parte della nazionale di pattinaggio artistico e la loro disciplina è il pattinaggio di figura a coppie. video.corriere.it scrive

Conti-Macii, storica impresa in Giappone: l’Italia è terza al World Team Trophy - Niccolò Macii e Sara Conti, 24 anni di Zanica, si confermano una miniera d’oro per il pattinaggio artistico italiano: il secondo posto nel libero, sabato 19 aprile a Tokyo, ha regalato agli azzurri 11 ... ecodibergamo.it scrive

Pattinaggio, bronzo per la coppia Conti-Macii: terzo posto nei Mondiali di figura - Niccolò Macii e Sara Conti hanno conquistato la medaglia di bronzo nell'artistico, chiudendo ... Scrive corrieredellosport.it

Mondiali di pattinaggio di figura, Conti-Macii salgono sul podio: straordinario bronzo - Ad iniziare la competizione, il settore delle coppie di artistico dove l’Italia ha ottenuto grandi ... Segnala bergamonews.it

Ghiaccio:Grassl e Conti/Macii, doppio argento per Italia in Cina - Nella seconda tappa dell'Isu Grand Prix, a Chongqing Daniel Grassl (Fiamme Oro) aveva realizzato il secondo punteggio nel programma corto e ... ansa.it scrive