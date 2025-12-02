Patti minaccia anziana e dice no al braccialetto elettronico | la mossa che lo spedisce dritto in carcere

A Patti un cittadino srilankese è stato trasferito in carcere dopo aver violato le misure cautelari e rifiutato il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Patti, minaccia anziana e dice no al braccialetto elettronico: la mossa che lo spedisce dritto in carcere

News recenti che potrebbero piacerti

L'antibiotico-resistenza - che si verifica quando i farmaci utilizzati per contrastare i batteri, non sono più efficaci e anche una banale infezione può diventare fatale - non è più una minaccia distante, ma una realtà quotidiana e drammatica. Ogni anno causa 400 - facebook.com Vai su Facebook

Patti, minaccia anziana e dice no al braccialetto elettronico: la mossa che lo spedisce dritto in carcere - A Patti un cittadino srilankese è stato trasferito in carcere dopo aver violato le misure cautelari e rifiutato il braccialetto elettronico. Lo riporta virgilio.it