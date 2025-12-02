Passeggeri sul metrò in aumento del 3% Anche grazie alla linea 4

A Milano nell’ultimo anno c’è stato un aumento di passeggeri sulle linee metropolitane, del +3% rispetto al 2024, anche grazie all’apertura dell’intera linea della metropolitana M4. Lo ha spiegato Amerigo Del Buono, (in foto) direttore operativo di Atm, intervenendo all’evento "Brains Day 2025", la giornata di confronto promossa dal giornale online "Gli Stati Generali" e dedicata al futuro della città di Milano. "Negli ultimi vent’anni la rete metropolitana di Milano è aumentata di circa 30 chilometri con due nuove linee", ha detto. E ancora: "Questo ha favorito la crescita del numero di passeggeri che registra un aumento del 3% rispetto al 2024, anche grazie all’apertura dell’intera M4, opera strategica che collega l’aeroporto di Linate con il centro della città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

