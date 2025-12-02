Passeggeri sul metrò in aumento del 3% Anche grazie alla linea 4
A Milano nell’ultimo anno c’è stato un aumento di passeggeri sulle linee metropolitane, del +3% rispetto al 2024, anche grazie all’apertura dell’intera linea della metropolitana M4. Lo ha spiegato Amerigo Del Buono, (in foto) direttore operativo di Atm, intervenendo all’evento "Brains Day 2025", la giornata di confronto promossa dal giornale online "Gli Stati Generali" e dedicata al futuro della città di Milano. "Negli ultimi vent’anni la rete metropolitana di Milano è aumentata di circa 30 chilometri con due nuove linee", ha detto. E ancora: "Questo ha favorito la crescita del numero di passeggeri che registra un aumento del 3% rispetto al 2024, anche grazie all’apertura dell’intera M4, opera strategica che collega l’aeroporto di Linate con il centro della città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Momenti di tensione sulla linea rossa della metropolitana di Milano, dove un uomo è riuscito a introdursi nella cabina di comando di un treno in servizio. La presenza anomala è stata notata dai passeggeri che hanno immediatamente avvisato il personale. Il - facebook.com Vai su Facebook
Roma Metro B, stop sulla linea all'alba: i passeggeri a piedi nel tunnel vicino alla stazione Piramide Vai su X
A Milano nell'ultimo anno +3% di passeggeri in metropolitana - A Milano nell'ultimo anno c'è stato un aumento di passeggeri sulle linee metropolitane, del +3% rispetto al 2024, anche grazie all'apertura dell'intera linea della M4. msn.com scrive
Aeroporti, a gennaio nei tre scali pugliesi passeggeri in aumento del 13,3% rispetto al 2024 - A gennaio il totale passeggeri in arrivo e partenza negli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, è stato di 593. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
Aeroporto Marco Polo, Ca' Farsetti frena sull'ampliamento previsto da Save - Rispetto al previsto aumento di passeggeri, fino a 20 milioni e 800 mila, che si riverserà anche sul traffico acqueo per i collegamenti col centro storico, il Comune chiede di aumentare il controllo ... Da ilgazzettino.it
Orio, continua il calo dei passeggeri. Il semestre si ferma a quota -3,5%. Ma le compagnie crescono - Il primo semestre di attività dell’aeroporto di Bergamo si chiude infatti con un calo del 3,5% sul totale dei passeggeri. Come scrive bergamo.corriere.it
Aeroporti di Puglia, +3,3% di passeggeri nei primi quattro mesi del 2024 - Aeroporti di Puglia chiude i primi quattro mesi del 2024 con un segno più che positivo. notizie.tiscali.it scrive
Voli, nella manovra spunta l’aumento di 3 euro della tassa d’imbarco: la protesta di compagnie e aeroporti - Nell’ultima bozza della legge di bilancio spunta la possibilità per i Comuni — che hanno un aeroporto nel loro territorio — di ... Come scrive corriere.it