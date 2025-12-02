Passaggio al Bosco a Più libri più liberi proteste da Barbero a Zerocalcare | No a editore fascista

Cresce la protesta nel mondo culturale dopo la conferma della partecipazione di Passaggio al Bosco, casa editrice considerata di area neofascista, alla fiera ‘Più libri più liberi’ in programma a Roma dal 4 all’8 dicembre. La lettera firmata da oltre 80 autori ed editori. Una lettera firmata da oltre ottanta autrici, autori ed editori – tra cui Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Zerocalcare, Anna Foa, Domenico Starnone, Christian Raimo, Caparezza e Stefano Feltri – chiede all’AIE chiarimenti sulla scelta di accogliere uno stand che promuove testi apologetici del fascismo. Nel documento, i firmatari contestano un catalogo che esalta figure come Leon Degrelle, fondatore della divisione vallona delle Waffen SS, e volontari delle brigate nere descritti come protagonisti di un’“eroica resistenza degli ultimi fascisti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Passaggio al Bosco a “Più libri più liberi”, proteste da Barbero a Zerocalcare: “No a editore fascista”

