Pascal Vicedomini | Ecco il mio primo Hallelujah Film Festival il cinema per la pace

È venuto a trovarci all' edicola degli artisti Pascal Vicedomini a pochi giorni dall' inaugurazione della prima edizione dell'Hallelujah Film Festival, in programma a Castel Gandolfo dal 6 al 13 dicembre 2025, che ha lui stesso ideato. Un appuntamento che nasce con l'ambizione di trasformarsi in un luogo di dialogo e confronto attraverso il cinema, celebrando opere e artisti che hanno saputo raccontare l'umanità, i valori e la ricerca della pace. Ad arricchire l'edizione inaugurale saranno figure di rilievo come Liliana Cavani, Noa, Cristiana Capotondi, Lina Sastri, Andrea Morricone, Maria Pia Calzone, Andrea Griminelli, Marco Leonardi e Marco Pontecorvo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

