Partorisce in casa ma il neonato è in arresto cardiaco; purtroppo inutile la corsa in ospedale Il decesso presso l’ospedale Grassi di Ostia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di lunedì 1° dicembre, quando un neonato è morto subito dopo un parto avvenuto in casa nel quartiere San Giorgio di Acilia. La madre, una giovane donna di origine peruviana, avrebbe dovuto partorire il 6 dicembre, ma è stata improvvisamente colta dalle doglie mentre si trovava nel suo appartamento di via Ludovico Brea. Secondo una prima ricostruzione, il parto si è verificato senza alcuna assistenza sanitaria e il piccolo sarebbe nato in posizione podalica, una condizione che può comportare complicazioni rilevanti. Il neonato è stato espulso in arresto cardiocircolatorio, rendendo immediati gli interventi di emergenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Partorisce in casa, ma il neonato è in arresto cardiaco; purtroppo inutile la corsa in ospedale. Il decesso presso l’ospedale Grassi di Ostia

