Partorisce improvvisamente in casa una settimana prima della data prevista | morto il neonato

Un neonato è morto dopo un parto precipitoso in casa a San Giorgio di Acilia. La donna ha cominciato ad avere le contrazioni una settimana prima della data prevista per la nascita, e non ha fatto in tempo ad andare in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

