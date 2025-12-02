Partorire in anonimato in ospedale | parte la campagna informativa di Asl e Comune

Informare le donne sul parto in anonimato, istituto previsto dalla normativa vigente che consente di partorire in condizioni di sicurezza clinica e riservatezza qualora la donna non intenda riconoscere il neonato. E' l'obiettivo della campagna informativa promossa dalla Asl in collaborazione con. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Partorire in anonimato: una scelta possibile”: al via la campagna informativa - facebook.com Vai su Facebook

ASL Bari e Comune di Bari avviano la campagna informativa sul parto in anonimato e la formazione dedicata agli operatori sanitari - L’iniziativa è stata illustrata oggi nel corso della giornata di formazione “Partorire in anonimato: una scelta possibile”, promossa dal Dipartimento gestione gravidanza a rischio e ospitata presso l’ ... Si legge su giornaledipuglia.com

Parto in anonimato: al via la campagna informativa di ASL Bari e Assessorato al Welfare del Comune di Bari - La ASL Bari e l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari presentano la nuova campagna informativa sul parto in anonimato, un diritto garantito dalla legge per cui – ogni donna che non vuole ... Segnala ilikepuglia.it

Deve partorire il giorno del concorso, l’università organizza l’esame per lei in ospedale - Doveva sostenere una prova concorsuale per l’accesso al corso di specializzazione per insegnanti di sostegno lo stesso giorno in cui era previsto il suo parto. Da blitzquotidiano.it

Discussione in consiglio: "La donna era seguita, non pensavamo potesse disfarsi del bimbo" - "Era coinvolta in un percorso dei Servizi sociali per il parto in anonimato che permette di non dichiararsi e lasciare il bimbo all’ospedale. Riporta msn.com