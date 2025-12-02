Parma Calcio e anolino solidale uniti nella solidarietà

Da sempre sostenitore fin dalla prima edizione, fattivamente presente con un vero e proprio volontariato d’impresa dal 2022 partecipando con una ricca rappresentanza di calciatori, calciatrici e dipendenti, Parma Calcio è tornato a “fare squadra” con l’iniziativa Anolino Solidale. Una tradizione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Domenica 21 dicembre 2025, alle 14:30, il Parma Calcio Women tornerà a giocare nello Stadio Ennio Tardini per affrontare la Lazio Women

Anolino solidale, Garibaldi, Verdi, Maria Luigia e... Bernabè testimonial - Video - «Imparare è un gioco di squadra»: questo lo slogan che riunisce, per la dodicesima volta, gli oltre duemila volontari in occasione della campagna solidale «Parma facciamo squadra 2025». Scrive gazzettadiparma.it