Parco Leonardo svincolo inaugurato e già allagato | scontro maggioranza-opposizione
Fiumicino, 2 dicembre 2025 – Le forti piogge hanno allagato lo svincolo autostradale che collega Parco Leonardo alla A91 ( leggi qui ), bloccando alcuni veicoli: “Non un semplice ristagno, ma un allagamento tale da bloccare alcuni veicoli rimasti in panne. È i nconcepibile che una struttura appena aperta presenti criticità di questa portat a”, hanno dichiarato i consiglieri di opposizione Paola Meloni, Barbara Bonanni, Fabio Zorzi, Ezio Di Genesio Pagliuca. “Se un’opera pubblica inaugurata ieri è già impraticabile oggi, – hanno aggiunto – significa che qualcosa non è stato né progettato né verificato in maniera adeguata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
Parco Leonardo, inaugurato lo svincolo di via delle Arti - facebook.com Vai su Facebook
Parco Leonardo, svincolo inaugurato e già allagato: scontro maggioranza-opposizione - L'opposizione: "Criticità inconcepibili, è stato appena inaugurato". Scrive ilfaroonline.it
Apre lo svincolo tra Parco Leonardo e Roma - Lunedì 1° dicembre si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo collegamento con l’autostrada, accessibile da via delle Arti Il sindaco Baccini: «Un intervento strategico, atteso da anni, per la mobil ... Secondo civonline.it
Parco Leonardo, aperto lo svincolo per l’autostrada - Baccini: "Alleggerirà il carico di traffico anche su via Portuense" ... Riporta ilfaroonline.it
Lunedì apre a Fiumicino nuovo svincolo Anas su A90 - Lunedì 1 dicembre, alle 10, sarà inaugurato il nuovo svincolo autostradale di collegamento tra Parco Leonardo e Roma, accessibile da via delle Arti. Come scrive ansa.it
A Fiumicino aperto nuovo svincolo su autostrada A91 - Aperta questa mattina a Fiumicino una nuova rampa di accesso all'autostrada A91 da via delle Arti nella zona di Parco Leonardo. Come scrive ansa.it
Apre il nuovo svincolo autostradale tra Parco Leonardo e Roma: più facile arrivare al Gra - Si tratta di un’opera infrastrutturale che arrecherà benefici e notevoli alleggerimenti del traffico in transito tra il comune di Fiumici ... Come scrive msn.com