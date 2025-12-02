Parco Leonardo svincolo inaugurato e già allagato | scontro maggioranza-opposizione

Cdn.ilfaroonline.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 2 dicembre 2025 – Le forti piogge hanno allagato lo svincolo autostradale che collega Parco Leonardo alla A91 ( leggi qui ), bloccando alcuni veicoli: “Non un semplice ristagno, ma un allagamento tale da bloccare alcuni veicoli rimasti in panne. È i nconcepibile che una struttura appena aperta presenti criticità di questa portat a”, hanno dichiarato i consiglieri di opposizione Paola Meloni, Barbara Bonanni, Fabio Zorzi, Ezio Di Genesio Pagliuca. “Se un’opera pubblica inaugurata ieri è già impraticabile oggi, – hanno aggiunto – significa che qualcosa non è stato né progettato né verificato in maniera adeguata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

