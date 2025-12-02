Parata e banda musicale A Passignano è tempo di festeggiare il Natale

Con la parata natalizia accompagnata dalla banda musicale e dalla presenza di tanti figuranti nelle vesti di Babbo Natale, si è aperta domenica tra due consistenti ali di folla la prima edizione della rassegna “Natale a Passignano“, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Tanta gente e bambini entusiasti in un clima di serenità e di festa con luci e colori, profumi e sapori a farla da padrone per le vie del borgo lacustre e a ridosso del lungolago. Bellissime le luminarie che hanno reso l’atmosfera ancora più coinvolgente, strappando gli applausi dei numerosissimi presenti testimoni di un senso di comunità non scontato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parata e banda musicale. A Passignano è tempo di festeggiare il Natale

