Paramount Pictures | Nel 2028 un film Sonic ed uno Ninja Turtles

Paramount Pictures sta preparando un Natale 2028 all’insegna dell’avventura targata Sonic e Ninja Turtles. Deadline ieri ha riferito che il celebre studios ha fissato le date di lancio di due nuovi film, uno ambientato nell’universo Sonic the Hedgehog e l’altro ( già anticipato in questo articolo ) che vedrà le mitiche Tartarughe Ninja di ritorno in live-action. In particolare il film in live-action, il terzo della saga, Teenage Mutant Ninja Turtles (titolo non ufficiale chiaramente) sarà rilasciato nel periodo del Ringraziamento americano, ovvero il 17 novembre 2028, e sarà prodotto da Neal H. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Paramount Pictures | Nel 2028 un film Sonic ed uno Ninja Turtles

