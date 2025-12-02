Dicembre 2025 su Paramount+ si apre con un palinsesto ricco e trasversale: un film italiano in prima visione, thriller contemporanei, crime iconici, doc speciali e contenuti family firmati Nickelodeon. Tra le uscite più attese spiccano Incanto (dal 5 dicembre), Trust (dall’8 dicembre) e Little Disasters – L’errore di una madre (dall’11 dicembre), mentre per tutto il mese resta disponibile la stagione finale di Vita da Carlo. INCANTO (dal 5 dicembre). Fiaba moderna dalle sfumature gotiche diretta da Pier Paolo Paganelli, Incanto è un racconto sul potere dell’immaginazione e della gentilezza. La storia segue Margot, bambina di 10 anni che, dopo la morte del padre, viene affidata alla perfida governante Felicia (interpretata da Vittoria Puccini ), interessata solo all’eredità e pronta a segregare la piccola con l’aiuto del complice Max (Claudio “Greg” Gregori). 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Paramount+ dicembre 2025: film, serie, doc e speciali per le feste (con “Vita da Carlo” stagione finale)