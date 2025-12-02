Paramount annuncia la data di uscita del film spinoff di Sonic e del ritorno delle Tartarughe Ninja

Lo studio ha fissato al 2028 la distribuzione dei nuovi progetti dei due franchise che, in passato, hanno ottenuto buoni incassi. Paramount ha annunciato la data di uscita nelle sale americane del film spinoff di Sonic e del nuovo progetto del franchise dedicato alle avventure delle Tartarughe Ninja. Lo studio ha infatti segnato rispettivamente nel calendario delle sue uscite le date del 22 dicembre 2028 e del 17 novembre 2028. I programmi dello studio Tra i progetti dei prossimi anni di Paramount c'è anche l'intenzione di distribuire nuovamente nelle sale Top Gun il 13 maggio 2026 per festeggiarne il suo quarantesimo anniversario.

