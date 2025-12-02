Paperdi Juvecaserta 2021 tesserata la guardia Alessandro Sperduto

Tempo di lettura: 2 minuti La Paperdi Juvecaserta 2021 allunga il suo roster inserendo la guardia Alessandro Sperduto, che ha già indossato la maglia bianconera nella stagione 20222023. Proviene dalla Liofilchem Roseto degli Abruzzi con cui ha disputato la prima parte di questa stagione in serie A2. Nato il 15 gennaio del 2000, è cresciuto nel vivaio dell’Eurobasket Roma nelle cui fila ha esordito in Lega2 nel 201718. Il campionato successivo ha giocato con la maglia della Tiber Roma con cui ha disputato 28 partite del campionato di serie B. L’anno dopo è stato protagonista per la prima volta fuori dalla Capitale con la Fortitudo Alessandria, sempre in serie B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta 2021, tesserata la guardia Alessandro Sperduto

