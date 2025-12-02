Papa | Hezbollah lasci armino a violenza
19.40 L'obiettivo è quello di "cercare di convincere le parti a lasciare le armi e la violenza e di venire insieme al tavolo del dialogo per cercare risposte e soluzioni che non sono violente". Così Papa Leone XIV rispondendo ai giornalisti sulla questione Hezbollah. Conversando sul volo di rientro da Beirut a Roma, il Papa ha anche detto che nella guerra in Ucraina "un ruolo importante" può essere giocato dall' Italia grazie alle sue capacità di mediazione.E sul Venezuela:"Meglio cercare un dialogo","calmare la situazione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
A Beirut il rappresentante sciita chiede al pontefice di intervenire per fermare i raid di Tel Aviv. Il nodo Hezbollah resta sullo sfondo della visita di Prevost, così come il grande problema irrisolto della crisi libanese. Il papa: «L’unità e la pace sono possibili» - facebook.com Vai su Facebook
Libano, il Papa: Hezbollah lasci le armi e cerchi il dialogo - (askanews) – “Si l’ho visto, evidentemente c’è da parte della Chiesa la proposta che lascino le armi e che cerchiamo il dialogo. askanews.it scrive