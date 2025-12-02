Papa | Hezbollah lasci armino a violenza

19.40 L'obiettivo è quello di "cercare di convincere le parti a lasciare le armi e la violenza e di venire insieme al tavolo del dialogo per cercare risposte e soluzioni che non sono violente". Così Papa Leone XIV rispondendo ai giornalisti sulla questione Hezbollah. Conversando sul volo di rientro da Beirut a Roma, il Papa ha anche detto che nella guerra in Ucraina "un ruolo importante" può essere giocato dall' Italia grazie alle sue capacità di mediazione.E sul Venezuela:"Meglio cercare un dialogo","calmare la situazione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it