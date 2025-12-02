Papa ultimo giorno in Libano | visita all’ospedale psichiatrico e poi al porto di Beirut

(Adnkronos) – Ultime ore del viaggio del Papa in Libano. Prevost ha visitato l'ospedale psichiatrico de la Croix, poi il porto di Beirut dove cinque anni fa un'esplosione causò 220 morti, e infine si è trasferito al Beirut Waterfront in auto blindata per la celebrazione della messa. L'omelia sarà l’ultimo atto prima del ritorno a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

L’ultimo giorno libanese di Papa Leone XIV si apre con la visita all’Ospedale de la Croix, gestito dalla Congregazione delle Suore Francescane della Croce - facebook.com Vai su Facebook

Papa in Libano: il programma dell’ultimo giorno - Dopo la visita all’Ospedale de la Croix, uno dei più grandi ospedali per disabili mentali del Medio Oriente, il terzo e ultimo giorno del viaggio del Papa in Libano vedrà il suo momento culminante nel ... Si legge su agensir.it

Papa in Libano, parenti vittime esplosione attendono il Pontefice - (LaPresse) Le famiglie delle vittime dell'esplosione del porto di Beirut del 2020 si sono riunite sul luogo del disastro prima della visita di ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Papa Leo XIV visita l’ospedale psichiatrico “De la Croix” a Beirut - (askanews) – Terza e ultima giornata libanese per Papa Leone che stamane ha fatto visita agli operatori e agli assistiti dell’ospedale “De la Croix” a Jal ed Dibl, uno dei ... Segnala msn.com

Il Papa in Libano visita ospedale psichiatrico: la calorosa accoglienza al pontefice - (LaPresse) Papa Leone XIV ha incoraggiato il popolo libanese a ricordare i più vulnerabili tra loro nel corso della visita in Libano. Da stream24.ilsole24ore.com

Papa, ultimo giorno in Libano: visita all'ospedale psichiatrico e poi al porto di Beirut - La messa a Beirut è l’ultimo atto prima del ritorno a Roma, a conclusione del primo viaggio apostolico di Prevost ... Si legge su adnkronos.com

Il Papa in Libano, oggi si conclude il viaggio. Visita un opedale per disabili - (askanews) – Ultima giornata libanese per Papa Leone che stamane sta facendo visita agli operatori e agli assistiti dell’ospedale “De la Croix” a Jal ed Dibl, uno dei più gr ... Lo riporta askanews.it