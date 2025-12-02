Papa | ultimi impegni Beirutpoi rientra

7.40 Si conclude oggi il primo viaggio internazionale che ha portato il Papa in Turchia a 1.700 anni dal primo Concilio della Cristianità a Nicea (oggi Iznik) e poi in Libano. Da qui, nel pomeriggio di oggi, Leone rientra a Roma,dopo gli ultimi impegni: la preghiera sul luogo dell'esplosione nel porto di Beirut (2020); la visita all'ospedale de la Croix, tra i più grandi ospedali per disabili della regione; la messa al Beirut Waterfront. Ieri,ai giovani:siete il presente e in mano avete il futuro.Cambierete storia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

