**Papa | Mattarella ' Mediterraneo torni ad essere crocevia di dialogo e di pace' **

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Santità, al rientro dal Suo viaggio apostolico in Turchia e Libano, Le rivolgo il mio affettuoso pensiero. Il Suo richiamo incessante al rispetto della persona umana, alla solidarietà e all'inclusione ha trovato corrispondenza nell'entusiasmo dei tanti che si sono radunati per accoglierLa. Mi riferisco, in particolare, ai giovani, chiamati a tutelare l'identità plurale del Mediterraneo, affinché torni a essere un crocevia di dialogo e di pace. A nome del popolo italiano e mio personale desidero porgerLe il più cordiale e sincero saluto". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Leone XIV.

IL PRESIDENTE - Mattarella a Papa Leone: "La Sua presenza in Turchia e Libano rinvigorirà le ragioni dell'unità e della fratellanza" - "L'armonia interreligiosa e il pluralismo culturale hanno a lungo costituito tratti fondamentali delle civiltà sorte lungo le rive del Mediterraneo, anche se ora stentiamo a ricordarlo. Secondo napolimagazine.com