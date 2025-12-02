All'arrivo di Papa Leone XIV, l'ospedale ha deciso di far suonare in sottofondo la canzone "Nel blu dipinto di blu" cantata in arabo. Uno degli aspetti più particolari è che i piccoli pazienti dell'ospedale erano vestiti con abiti tipici dello Stato vaticano. Erano presenti dei bambini travestiti da cardinali e guardie svizzere, ma non è mancato neanche un bimbo vestito proprio da Papa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Papa Leone XVI, l'ultimo giorno a Beirut tra i malati e i soldati Unifil: "I più fragili non vanno dimenticati"