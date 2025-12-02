Papa Leone XIV sull’Ucraina | L’Italia può svolgere un ruolo molto importante nei negoziati

Una posizione più dura, invece, è stata presa dal Santo Padre in riferimento al piano di pace Usa per l'Ucraina. Non entrando nel merito del documento, né commentandone il contenuto, il Papa ha solamente voluto sottolineare l'erronea convinzione degli Stati Uniti di poter produrre un negoziato senza la partecipazione dell'Europa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV sull’Ucraina: “L’Italia può svolgere un ruolo molto importante nei negoziati”

Scopri altri approfondimenti

#Papa #Leone XIV arriva sul luogo dell'esplosione che ha devastato il porto di #Beirut nell'agosto 2020, causando oltre 220 morti e più di 7000 feriti, nell'ultimo giorno del suo viaggio in #Libano. - facebook.com Vai su Facebook

"Papa Leone dà voce a chi non ha voce" La visita del Pontefice in #Libano accende la speranza dei cristiani in #MedioOriente "Un dialogo che unisce, una nuova umanità che guarda al futuro con occhi di speranza". Intervengono a @chiesatv2000: Arcivesco Vai su X

Papa: il ruolo dell'Europa importante nei negoziati di pace in Ucraina - A bordo dell'aereo papale, Leone XIV ha parlato del conflitto tra Ucraina e Russia affermando che "la ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

IL MESSAGGIO - Papa Leone XIV: "Conflitto in Ucraina? Il ruolo dell'Italia è molto importante" - Nel conflitto in Ucraina "penso che il ruolo dell'Italia è molto importante, culturalmente e storicamente per la capacità che ha l'Italia di essere intermediaria in mezzo ad un conflitto esistente tra ... Come scrive napolimagazine.com

Leone XIV pensa alla guerra ibrida in Ucraina e lancia un segnale alla Meloni: «L'Italia può avere un ruolo di mediazione nelle trattative» - Leone XIV “suggerisce” al governo di di svolgere un ruolo di mediazione ... Segnala msn.com

Papa Leone XIV, Erdogan e il «chierichetto di Putin» - Caro direttore,il Santo Padre Leone XIV ha centrato il bersaglio contattando Erdogan quale mediatore ideale per giungere alla tregua e ... Lo riporta corriere.it

Papa Leone XIV: “A voi affido il sogno di un Libano unito dove trionfino pace e giustizia” - Dopo tre giorni trascorsi in Turchia si conclude in Libano l’ultima tappa del primo viaggio apostolico di Papa Leone che l’ha visto impegnato dal 27 novembre al 2 dicembre. Si legge su msn.com