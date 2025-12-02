Papa Leone XIV | Sto portando avanti colloqui per la pace

(LaPresse) Papa Leone XIV, sull’aereo che lo ha riportato a Roma da Beirut, ha commentato gli sforzi compiuti per raggiungere soluzioni pacifiche ai conflitti e alle tensioni in Medio Oriente, Ucraina e Venezuela. Il Papa ha affermato che la Santa Sede sta conducendo colloqui “dietro le quinte” volti a promuovere la pace. Il Papa ha appena concluso un viaggio di sei giorni in Turchia e Libano, il suo primo come pontefice. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: "Sto portando avanti colloqui per la pace"

#Papa #Leone XIV arriva sul luogo dell'esplosione che ha devastato il porto di #Beirut nell'agosto 2020, causando oltre 220 morti e più di 7000 feriti, nell'ultimo giorno del suo viaggio in #Libano. - facebook.com Vai su Facebook

"Papa Leone dà voce a chi non ha voce" La visita del Pontefice in #Libano accende la speranza dei cristiani in #MedioOriente "Un dialogo che unisce, una nuova umanità che guarda al futuro con occhi di speranza". Intervengono a @chiesatv2000: Arcivesco Vai su X

Papa: il ruolo dell'Europa importante nei negoziati di pace in Ucraina - A bordo dell'aereo papale, Leone XIV ha parlato del conflitto tra Ucraina e Russia affermando che "la presenza dell'Europa è importante" nei negoziati di pace tra Ucraina, ... Secondo libero.it

Papa Leone XIV prega sul luogo dell'esplosione al porto di Beirut - Dopo aver visitato l’Ospedale de la Croix, il Papa ha raggiunto il porto di Beirut per raccogliersi in preghiera nel luogo della devastante esplosione che il 4 agosto 2020 ha provocato la morte di olt ... Si legge su acistampa.com

Leone XIV è il Papa dei giovani. Crescita esponenziale di adolescenti cristiani in Occidente - Leone XIV è un Papa che ha a cuore i giovani, che progetta una Chiesa giovane senza le solite chiacchiere buoniste. Da panorama.it

IL MESSAGGIO - Papa Leone XIV: "Conflitto in Ucraina? Il ruolo dell'Italia è molto importante" - Nel conflitto in Ucraina "penso che il ruolo dell'Italia è molto importante, culturalmente e storicamente per la capacità che ha l'Italia di essere intermediaria in mezzo ad un conflitto esistente tra ... Riporta napolimagazine.com

Papa Leone XIV in Libano, l’incontro con i malati della Croix e preghiera al porto di Beirut: "Non dimentichiamo i più fragili" - Ad accogliere il Pontefice fra le migliaia di persone, anche alcuni parenti del disastro di cinque anni fa e i sopravvissuti ... tg.la7.it scrive

La Messa di Papa Leone XIV a Istanbul: Un Evento Indimenticabile Sotto la Pioggia - Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Turchia ha suscitato l’interesse di numerosi fedeli e osservatori. Come scrive notizie.it