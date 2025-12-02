Papa Leone XIV lascia il Libano | Stop ostilità nel Paese lotta armata non porta benefici

(LaPresse) – Papa Leone XIV, nel corso della cerimonia di congedo dal Libano ha rivolto “un accorato appello” affinché “cessino gli attacchi e le ostilità. Nessuno creda più che la lotta armata porti qualche beneficio”. Prevost ha aggiunto: “Le armi uccidono, la trattativa, la mediazione e il dialogo edificano. Scegliamo tutti la pace come via, non soltanto come meta”. Infine il Pontefice ha detto: “Ricordiamo quanto vi disse San Giovanni Paolo II: il Libano, più che un Paese, è un messaggio! Impariamo a lavorare insieme e a sperare insieme, perché così sia.Dio benedica i Libanesi, tutti voi, il Medio Oriente e l’intera umanità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV lascia il Libano: "Stop ostilità nel Paese, lotta armata non porta benefici"

