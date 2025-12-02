Papa Leone ai malati dell’ospedale di De La Croix | Siete nel cuore di Dio
Papa Leone ha visitato l’ospedale di De La Croix, che si occupa di 800 disabili mentali e malati psichiatrici. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Scopri altri approfondimenti
#Papa #Leone XIV arriva sul luogo dell'esplosione che ha devastato il porto di #Beirut nell'agosto 2020, causando oltre 220 morti e più di 7000 feriti, nell'ultimo giorno del suo viaggio in #Libano. - facebook.com Vai su Facebook
"Papa Leone dà voce a chi non ha voce" La visita del Pontefice in #Libano accende la speranza dei cristiani in #MedioOriente "Un dialogo che unisce, una nuova umanità che guarda al futuro con occhi di speranza". Intervengono a @chiesatv2000: Arcivesco Vai su X
IL PONTEFICE - Papa Leone in preghiera al porto di Beirut, il messaggio ai malati: "Siete nel cuore di Dio" - Papa Leone si è raccolto in preghiera al porto di Beirut, dove cinque anni fa si verificò una doppia esplosione disastrosa con tante conseguenze economiche che il Paese sconta ancora oggi. Secondo napolimagazine.com
Papa Leone XIV in Libano, l’incontro con i malati della Croix e preghiera al porto di Beirut: "Non dimentichiamo i più fragili" - Ad accogliere il Pontefice fra le migliaia di persone, anche alcuni parenti del disastro di cinque anni fa e i sopravvissuti ... Come scrive tg.la7.it