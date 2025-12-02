Papa Leone ai malati dell’ospedale di De La Croix | Siete nel cuore di Dio

Papa Leone ha visitato l’ospedale di De La Croix, che si occupa di 800 disabili mentali e malati psichiatrici. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

papa leone malati dell8217ospedaleIL PONTEFICE - Papa Leone in preghiera al porto di Beirut, il messaggio ai malati: "Siete nel cuore di Dio" - Papa Leone si è raccolto in preghiera al porto di Beirut, dove cinque anni fa si verificò una doppia esplosione disastrosa con tante conseguenze economiche che il Paese sconta ancora oggi. Secondo napolimagazine.com

papa leone malati dell8217ospedalePapa Leone XIV in Libano, l’incontro con i malati della Croix e preghiera al porto di Beirut: "Non dimentichiamo i più fragili" - Ad accogliere il Pontefice fra le migliaia di persone, anche alcuni parenti del disastro di cinque anni fa e i sopravvissuti ... Come scrive tg.la7.it

