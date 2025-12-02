BKERKE – Papa Leone XIV, nell’incontro con i giovani libanesi a Bkerké, li ha inviati a cambiare “il corso della storia. “Carissimi giovani, forse vi rammaricate di aver ereditato un mondo lacerato da guerre e sfigurato dalle ingiustizie sociali. Eppure in voi risiede una speranza, un dono, che a noi adulti sembra ormai sfuggire. Voi avete il tempo! Avete più tempo per sognare, organizzare e compiere il bene”. Poi il pontefice ha aggiunto: “Voi siete il presente e tra le vostre mani già si sta costruendo il futuro. E avete l’entusiasmo – ha detto Leone ai ragazzi – per cambiare il corso della storia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Papa Leone ai giovani del Libano: “Potete cambiare il corso della storia”