Papa in Libano parenti vittime esplosione attendono il Pontefice
Le famiglie delle vittime dell’esplosione del porto di Beirut del 2020 si sono riunite sul luogo del disastro prima della visita di Papa Leone XIV, nell’ultimo giorno del suo viaggio in Libano. Ci si aspettava che Leone offrisse una preghiera silenziosa e incontrasse i parenti di alcune delle 218 persone uccise dall’esplosione, che ha devastato Beirut e ha causato danni per miliardi di dollari dopo che centinaia di tonnellate di nitrato di ammonio sono esplose in un magazzino. Cinque anni dopo, queste famiglie stanno ancora cercando giustizia. Nessun funzionario è stato condannato in un’indagine giudiziaria che è stata ripetutamente ostacolata, facendo arrabbiare i libanesi per i quali l’esplosione è stata solo l’ultima crisi dopo decenni di corruzione e crimini finanziari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?DA RADIO MARIA LIBANO POCO FA: Beirut, Libano, arrivo di Papa Leone al Beirut Waterfront #radiomaria.it #libano #papa - facebook.com Vai su Facebook
Rivedi l'ultima edizione del #Tg2000 - #1dicembre #PapaLeoneXIV #Libano #Papa #SanCharbelMakhluf #Russia #Witkoff #Ucraina #Zelensky #Gaza #Israele #Hamas #qualitàdellavita #ReggioCalabria #Trento Vai su X
Papa in Libano, parenti vittime esplosione attendono il Pontefice - (LaPresse) Le famiglie delle vittime dell'esplosione del porto di Beirut del 2020 si sono riunite sul luogo del disastro prima della visita di ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Papa in Libano: prega in silenzio nel luogo dell’esplosione al porto di Beirut - E’ quello che ha caratterizzato la preghiera silenziosa del Papa nel luogo della doppia esplosione al Porto di Beirut, la più grande esplosione no ... Riporta difesapopolo.it
Papa, ultimo giorno in Libano: visita all’ospedale psichiatrico e poi al porto di Beirut - Al termine della visita all’ospedale psichiatrico libanese, il Papa si è recato al porto di Beirut per pregare silenziosamente nel luogo dove cinque anni fa ci fu una esplosione che causò 220 morti, ... Riporta msn.com
Papa Leone XIV in Libano, l’incontro con i malati della Croix e preghiera al porto di Beirut: "Non dimentichiamo i più fragili" - Ad accogliere il pontefice fra le migliaia di persone, anche alcuni parenti del disastro di cinque anni fa e i sopravvissuti ... Si legge su tg.la7.it
Papa al porto di Beirut, nel 2020 l'esplosione .In 100mila alla messa, prima il giro in papamobile - Papa Leone ha pregato silenziosamente al porto di Beirut dove cinque anni fa, il 4 agosto 2020, ci fu una doppia esplosione disastrosa: oltre duecento morti, migliaia di feriti, un ... Lo riporta msn.com
Papa Leone prega al ground zero di Beirut, dove la gente da 5 anni chiede giustizia e verità - Una muraglia di macerie che cammina per centinaia centinaia di metri è la prima cosa che si è presentata lugubre al Papa quando il suv blindato stamattina presto ... Riporta msn.com