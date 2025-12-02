Papa a Beirut | ascoltare grido poveri

8.20 "Non possiamo dimenticarci dei più fragili, non possiamo immaginare una società che corre a tutta velocità, aggrappandosi ai falsi miti del benessere,ignorando tante situazioni di povertà e di fragilità". Così il Papa nel saluto a operatori e assistiti dell'ospedale de la Croix a Beirut. "In particolare noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura dei poveri;ce lo chiede il Vangelo e il grido dei poveri,che attraversa anche la Scrittura, ci interpella".Ai "fratelli segnati da malattia": "Siete nel cuore di Dio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

A Beirut il rappresentante sciita chiede al pontefice di intervenire per fermare i raid di Tel Aviv. Il nodo Hezbollah resta sullo sfondo della visita di Prevost, così come il grande problema irrisolto della crisi libanese. Il papa: «L’unità e la pace sono possibili» - facebook.com Vai su Facebook

#LeoneXIV: contrastare l'intolleranza, superare la violenza, bandire l'esclusione. È il messaggio all'incontro ecumenico e interreligioso, a #Beirut, dove il Papa ha incoraggiato il #Libano: unità, riconciliazione e pace sono sempre possibili. Vai su X

Il viaggio del Papa in Libano e la speranza di un cambiamento - «Speriamo che possa rappresentare una svolta verso un miglioramento della situazione e verso tempi migliori» ... Segnala romasette.it

Il Papa agli scout, impariamo ad ascoltare il grido del creato - Questa urgenza è imperativa per tutta l'umanità, a cui Dio ha affidato la sua opera. Come scrive ansa.it

Papa Leone XIV ricorda l'enciclica di Francesco: "Ascoltare il grido della Terra e dei poveri" - Durante il Regina Caeli il Pontefice ha ringraziato ancora una volta i fedeli arrivati in Vaticano per celebrare la sua elezione. Segnala it.euronews.com

Papa in Libano: p. Abboud (Caritas Libano), “Un respiro di pace e un tempo di guarigione” - “Un segno forte di vicinanza e di solidarietà al popolo libanese che vive oramai da lungo tempo una crisi economica, sociale e politica, oppresso dalla guerra che si combatte al confine sud tra Israel ... Si legge su agensir.it

Il Papa ai governi, 'ascoltate il grido dei poveri' - "Oggi, soprattutto gli scenari di guerra, presenti purtroppo in diverse regioni nel ... Da notizie.tiscali.it

Leone XIV: Regina Caeli, “dieci anni fa Papa Francesco firmava la Laudato sì”, “ascoltare il duplice grido della terra e dei poveri” - “Dieci anni fa Papa Francesco firmava l’enciclica Laudato si’, dedicata alla cura della casa comune”. Secondo agensir.it