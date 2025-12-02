Paolo Del Debbio azzera Francesca Albanese | Cosa si aspetta i Ferraro Rocher?

Sapido botta e risposta tra Paolo Del Debbio e Paolo Cento a 4 di Sera, il talk dell' access prime time di Rete 4. Si parla ancora una volta di Francesca Albanese, la relatrice speciale alle Nazioni unite sui territori occupati in Palestina finita nuovamente alla ribalta per le sue sconcertanti dichiarazioni sul blitz degli antagonisti rossi nella redazione de La Stampa, venerdì a Torino. Una aggressione "che sia un monito per i giornalisti", ha detto la Albanese scatenando la reazione indignata, per una volta, anche in quella sinistra che l'ha sempre difesa e protetta, negando a volte anche l'evidenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Paolo Del Debbio azzera Francesca Albanese: "Cosa si aspetta, i Ferraro Rocher?"

Approfondisci con queste news

Ci vediamo stasera, sarò ospite di Paolo Del Debbio. Se potete - facebook.com Vai su Facebook

La mia intervista con Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”, su Rete 4 Vai su X

Paolo Del Debbio risponde a Luca Bottura e Massimo Giannini: “Retequattrismo? Andate a fare in c*lo” - Nella puntata del 27 marzo di Dritto e Rovescio, il conduttore e professore ha aperto con il segmento dedicato al caso di Romano Prodi e della giornalista Lavinia ... Da fanpage.it

Paolo Del Debbio sbotta in trasmissione: “Non se ne fot** nulla nessuno di Luca Bottura. Massimo Giannini parla come fosse Letterman, il ‘retequattrismo’ non so cosa sia ... - Orefici, a margine di un evento pubblico l’ex premier ha tirato i capelli alla giornalista di “Quarta Repubblica“. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Paolo Del Debbio in onda fino a fine giugno: Mediaset in cerca di nuovi volti per l’access prime time - Paolo Del Debbio estende 4 di Sera fino al 27 giugno mentre Mediaset valuta i nuovi conduttori per l’access prime time. Come scrive fanpage.it

Del Debbio esonda contro Giannini e Bottura: "Andate a fare in culo". VIDEO - Paolo Del Debbio replica duramente a Luca Bottura e Massimo Giannini durante la puntata di Dritto e Rovescio: "Non siete Letterman, andate a fare in c*lo". Segnala affaritaliani.it

Giornalista sviene in studio ma Paolo Del Debbio va avanti: “Non preoccupatevi”. Il video scatena la polemica social - Il conduttore rassicura il pubblico: “Continuiamo la trasmissione, ha avuto solo un abbassamento di pressione” Roma, 21 settembre 2025 – ... quotidiano.net scrive

Quattro di Sera, Paolo Del Debbio salta la conduzione: al suo posto Mario Giordano. Cosa è successo - A dirigere lo studio non c'è infatti Paolo Del Debbio, sostituito all'ultimo da Mario Giordano. Come scrive leggo.it