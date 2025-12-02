Paolo Adinolfi scomparso ora la svolta clamorosa | è appena successo alla Casa del Jazz
Un vecchio enigma irrisolto potrebbe essere sul punto di trovare finalmente una risposta. Le indagini sulla scomparsa del giudice Paolo Adinolfi, avvenuta 31 anni fa, si sono infatti riaccese grazie all’individuazione di un possibile accesso sotterraneo nell’area della Casa del Jazz a Roma, un tempo parte della villa appartenuta a Enrico Nicoletti, figura centrale della banda della Magliana. Un ritrovamento che apre scenari investigativi finora solo ipotizzati e che potrebbe segnare una svolta in uno dei cold case più enigmatici della capitale. La scoperta del possibile cunicolo. Secondo quanto ricostruito, le forze dell’ordine avrebbero localizzato – grazie a sonde specializzate – una presunta galleria sotterranea collegata alla proprietà. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
