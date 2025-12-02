Paolini ambasciatrice dei Giochi 2026 | il 4 dicembre tedofora ad Atene con il campione Ganna
Jasmine Paolini, numero otto mondiale del tennis, sarà l’ambassador di Milano Cortina 2026 e porterà la fiamma olimpica da Atene a Roma il 4 dicembre. La campionessa, oro a Parigi 2024, ha ricevuto l’incarico ufficiale insieme al ciclista Filippo Ganna durante la cerimonia di consegna allo Stadio Panathinaiko. La scelta di un simbolo di eccellenza e determinazione. Jasmine Paolini avrà un ruolo centrale nel passaggio di testimone dalla Grecia all’Italia per i Giochi Olimpici invernali del 2026. La tennista, scelta da Coca-Cola in qualità di presenting partner del viaggio della fiamma, incarnerà i valori di eccellenza, autenticità e resilienza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
