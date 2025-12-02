Paola Perego scivola al GialappaShow la reazione nel segno dell’ironia | ‘Il Mago Forest dà alla testa’

La discesa dalle scale e il doppio scivolone in diretta. Un ingresso “ad effetto”, ma non esattamente quello previsto. Paola Perego, co-conduttrice della settima puntata del GialappaShow su Tv8, è arrivata in studio con sorriso impeccabile, look perfetto e passo deciso. Ma la discesa dalla caratteristica scala a chiocciola ha subito tradito la presentatrice. Prima un leggero scivolone, recuperato con eleganza, poi una seconda caduta proprio al termine della scala, mentre in sottofondo i Gialappi ironizzavano con un: «È caduta!». Nulla di grave, nessuna conseguenza: Paola si è rialzata immediatamente e ha proseguito la diretta senza scomporsi, accanto al solito irresistibile Mago Forest. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Paola Perego scivola al GialappaShow, la reazione nel segno dell’ironia: ‘Il Mago Forest dà alla testa’

