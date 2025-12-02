Paola Perego cade dalle scale al Gialappashow | cosa è successo – Il video

Periodicodaily.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Piccolo incidente per Paola Perego al GialappaShow dove ieri, lunedì 1 dicembre, è stata protagonista in veste di co-conduttrice al fianco di Mago Forrest. Perego, quando è stata chiamata a fare il suo ingresso in studio, ha perso l'equilibrio dall'iconica scala a chiocciola del programma, cadendo per terra.  In un primo momento la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

paola perego cade scaleGialappaShow, Paola Perego scivola dalle scale e cade: “Il Mago Forest dà alla testa” - Nella puntata del 1° dicembre di “GialappaShow” Paola Perego, presente in veste di co- Segnala dilei.it

paola perego cade scalePaola Perego, ingresso ‘in scivolata’ con caduta dalle scale al GialappaShow. Il commento: “Forest dà alla testa” - conduttrice dello show comico, nella puntata di ieri sera, è caduta durante la sua discesa dalle scale, commentando poi l’episodio anche sui social. Da libero.it

paola perego cade scalePaola Perego cade dalle scale al Gialappashow: cosa è successo – Il video - (Adnkronos) – Piccolo incidente per Paola Perego al GialappaShow dove ieri, lunedì 1 dicembre, è stata protagonista in veste di co- Secondo ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Paola Perego Cade Scale