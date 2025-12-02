Panchina rossa in piazza Pertini a Camucia

Lanazione.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova panchina rossa, simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne, è stata inaugurata in Piazza Sandro Pertini a Camucia, davanti all’ingresso della Coop del Centro Commerciale "I Girasoli". L’iniziativa, promossa dalle Donne Democratiche di Cortona e realizzata con il sostegno di Unicoop Firenze – sezione Valdichiana, si inserisce nel più ampio percorso di sensibilizzazione che il territorio porta avanti sul tema della violenza di genere. La panchina, realizzata per ricordare ogni giorno l’urgenza di contrastare abusi e discriminazioni, vuole essere un segnale permanente: un invito a non voltarsi dall’altra parte, a costruire una comunità attenta, capace di prevenire, ascoltare e sostenere chi vive situazioni di difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

panchina rossa in piazza pertini a camucia

© Lanazione.it - Panchina rossa in piazza Pertini a Camucia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

panchina rossa piazza pertiniPanchina rossa in piazza Pertini a Camucia - Una nuova panchina rossa, simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne, è stata inaugurata in Piazza Sandro ... Riporta lanazione.it

panchina rossa piazza pertiniDistrutta 4 giorni dopo l’inaugurazione la panchina rossa di piazza Livio Bianco a Torino - A Torino vandalizzata la panchina rossa di piazza Livio Bianco: forte condanna della Circoscrizione 2 e impegno per un rapido ripristino. Da quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Panchina Rossa Piazza Pertini