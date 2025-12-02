Panchina rossa in piazza Pertini a Camucia
Una nuova panchina rossa, simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne, è stata inaugurata in Piazza Sandro Pertini a Camucia, davanti all’ingresso della Coop del Centro Commerciale "I Girasoli". L’iniziativa, promossa dalle Donne Democratiche di Cortona e realizzata con il sostegno di Unicoop Firenze – sezione Valdichiana, si inserisce nel più ampio percorso di sensibilizzazione che il territorio porta avanti sul tema della violenza di genere. La panchina, realizzata per ricordare ogni giorno l’urgenza di contrastare abusi e discriminazioni, vuole essere un segnale permanente: un invito a non voltarsi dall’altra parte, a costruire una comunità attenta, capace di prevenire, ascoltare e sostenere chi vive situazioni di difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
