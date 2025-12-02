Panatta | Nessuno è stato elegante come Pietrangeli Bertolucci | Ha sdoganato il tennis

Il ricordo di Nicola dei campioni della Davis '76, dall'ospitalità di Mastroianni a una vita al massimo. Barazzutti: "Se l'è goduta, ho vissuto nel suo segno". Zugarelli: "Senza di lui non avremmo mai vinto la Coppa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Panatta: "Nessuno è stato elegante come Pietrangeli". Bertolucci: "Ha sdoganato il tennis"

News recenti che potrebbero piacerti

"Io e Nicola eravamo molto amici”. A Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele è intervenuto anche Adriano Panatta per ricordare Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano morto oggi a 92 anni. Per molti, Panatta è stato l’erede del primo fuoriclasse it - facebook.com Vai su Facebook

Panatta, Bertolucci, Barazzutti: la Squadra ricorda Pietrangeli. «Il nostro eroe, lottò da solo per farci giocare la Davis in Cile» - Nicola Pietrangeli è stato capitano della trionfale spedizione in Davis nel 1976, il ricordo degli ex giocatori: «Idolo, amico, compagno: sempre la battuta pronta, ha vissuto una vita piena» ... Scrive corriere.it

Anche Panatta contro il gesto di Mancini: "Secondo me non è stata una cosa molto elegante" - Adriano Panatta è intervenuto per commentare le polemiche successive al fischio finale dell'acceso derby tra Roma e Lazio, deciso da un gol di Mancini. Si legge su tuttomercatoweb.com

Panatta: «Sono stato uno dei Fantastici 4» - Viaggio ragionato nel tennis di ieri e oggi tra aneddoti inediti e amarcord, guidati dall’Adriano nazionale. Come scrive panorama.it

Adriano Panatta: «Federer unico, con lui si ritira il tennis. Ha usato la racchetta con lo stile di un artista» - Adriano Panatta non è stato, e non è, uno dei tanti personaggi del tennis che amano semplicemente la grandezza di Roger Federer: tra l'ex campione romano - Riporta ilmessaggero.it