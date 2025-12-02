Panama il trader Stefano Conti assolto anche in appello | Ora voglio solo tornare a casa

Monza – È finita. Stefano Conti, il trader brianzolo di 40 anni detenuto in condizioni terribili a Panama per 423 giorni, è stato assolto anche dalla Corte di Appello di Panama. Si chiude l'incredibile vicenda processuale del cittadino italiano Stefano Conti accusato a Panama di traffico di esseri umani. Donne in arrivo dalla Colombia e obbligate a prostituirsi. L’accusa e l’arresto nel carcere di La Joya. Arrestato a Panama era stato detenuto in uno de i carceri speciali più pericolosi del mondo La Joya a Panama con una accusa gravissima. All'inizio del suo processo ha rifiutato ogni tipo di accordo con la Procura ( 5 anni di pena e espulsione da Panama) proprio perché si sentiva innocente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Panama, il trader Stefano Conti assolto anche in appello: “Ora voglio solo tornare a casa”

