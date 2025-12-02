panahi il regista iraniano condannato a un anno di carcere

Il regista iraniano Jafar Panahi è stato condannato in contumacia dal tribunale di Teheran a un anno di carcere e a un divieto di viaggio di due anni con l’accusa di “ attività di propaganda contro il sistema “. Lo ha riferito il suo avvocato, Mostafa Nili, in un post su X, aggiungendo che il suo assistito presenterà ricorso contro la sentenza. Il verdetto è stato emesso mentre Panahi si trovava a New York, dove ha ricevuto tre nuovi premi in occasione degli annuali Gotham Awards per il suo ultimo film, ‘Un semplice incidente’, che aveva già ricevuto la Palma d’oro al festival di Cannes a settembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

