Panahi il regista iraniano condannato a un anno di carcere
Il regista iraniano Jafar Panahi è stato condannato in contumacia dal tribunale di Teheran a un anno di carcere e a un divieto di viaggio di due anni con l’accusa di “ attività di propaganda contro il sistema “. Lo ha riferito il suo avvocato, Mostafa Nili, in un post su X, aggiungendo che il suo assistito presenterà ricorso contro la sentenza. Il verdetto è stato emesso mentre Panahi si trovava a New York, dove ha ricevuto tre nuovi premi in occasione degli annuali Gotham Awards per il suo ultimo film, ‘Un semplice incidente’, che aveva già ricevuto la Palma d’oro al festival di Cannes a settembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Iran ha condannato in contumacia il regista vincitore della Palma d'Oro Jafar Panahi a un anno di carcere e al divieto di espatrio per "attività di propaganda" contro il Paese. Vai su X
Un premio per i cineasti liberi come lo è Jafar Panahi, regista iraniano condannato in contumacia dal regime degli Ayatollah per "attività di propaganda" contro lo Stato. Panahi è stato premiato ai Gotham Awards di New York, in una cerimonia a cui ha partecip - facebook.com Vai su Facebook
Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di prigione - Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore dell’ultima Palma d’oro al festival di Cannes, è stato condannato in contumacia a un anno di prigione per “propaganda contro lo stato”, ha dichiarato il 1 d ... Segnala internazionale.it
Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro a Cannes, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran - Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro del 2025 al Festival di Cannes con Un semplice incidente, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran, per quelle che il r ... Da ilpost.it
Il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere in Iran, ha vinto a Cannes raccontando ingiustizie e repressione - La notizia della condanna indigna la comunità internazionale del cinema, arrivano proprio mentre Panahi si trova sotto i riflettori mondiali grazie al ... Secondo fanpage.it
Il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere in Iran - Il regista, ai Gotham Awards per "It Was Just an Accident", è stato condannato in contumacia in Iran per “attività di propaganda contro lo Stato” ... Riporta iodonna.it
Cinema, Panahi condannato in Iran mentre trionfa ai Gotham Awards - (askanews) – Lucky Red esprime la propria solidarietà e vicinanza a ... Riporta msn.com
Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda anti-Stato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda anti- Riporta tg24.sky.it