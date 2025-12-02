Pamela Malvina consegnata la Turrita d' argento alla pugile infermiera e alla Bolognina Boxe
Bologna, 2 dicembre 2025 - Il sindaco Matteo Lepore ha consegnato a Palazzo d'Accursio due Turrite d'Argento alla pugile Pamela Malvina Noutcho Sawa e alla sua società, la Bolognina Boxe, per i meriti sportivi, ma anche per l'impegno nell'inclusione sociale e nella integrazione oltre ogni barriera e pregiudizio. Le parole del sindaco Lepore. " E' una grande emozione - sottolinea il primo cittadino - dare oggi questi importanti riconoscimenti a una grande campionessa e a una bella società che abbiamo visto crescere anno dopo anno. Dico grazie, un grazie di cuore a loro. Lo sport popolare a Bologna è una presenza molto radicata che si sta allargando dal quartiere San Donato ad altri quartiere e ne siamo tutti felici e orgogliosi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
