Palumbo CISAL Caserta | Il Sud cresce ma perde i giovani 

SVIMEZ 2025: Cresce l’occupazione ma il Sud continua a perdere giovani e competenze, tra precarietà, salari bassi ed emigrazione qualificata.. Il rapporto SVIMEZ 2025 dipinge un Sud attraversat o da un paradosso profondo: da un lato, la crescita economica — alimentata dagli investimenti del PNRR, dal rilancio dell’edilizia e da un incremento dei servizi — ha prodotto quasi mezzo milione di nuovi occupati tra il 2021 e il 2024, di cui circa 100.000 sono giovani. I dati suonano positivi, ma subito dietro c’è un lato oscuro: i contratti restano spesso precari, i salari stagnanti o in calo reale, e cresce la quota di “lavoratori poveri”, cioè persone occupate ma incapaci di garantire condizioni di vita dignitose. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

